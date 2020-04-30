Рига, , 16:13 — REGNUM В этом году в Латвии планируется рекрутировать от 900 до 1000 военнослужащих. Об этом заявил командующий Национальными вооружёнными силами (НВС) Леонид Калниньш в интервью программе Латвийского Телевидения «Утренняя панорама».

Командующий отметил, что с началом кризиса в стране из-за пандемии, число желающих служить в латвийской армии выросло.

«И армия готова предоставить своим гражданам возможность вступить в ряды НВС», — сказал Калниньш.

Напомним, армия в Латвии является профессиональной, её численность составляет 6500 человек, а военный расходы в 2020 году равняются 720 млн евро.