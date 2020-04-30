Ростов-на-Дону, , 16:09 — REGNUM На территории летних лагерей для детей в Ростовской области в случае ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией могут отдать под обсерваторы. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

На подготовку летних лагерей для детей в Ростовской области предусмотрено почти 1 млрд рублей. Однако начать оздоровительную кампанию 1 июня вряд ли удастся. Всё будет зависеть от эпидемической ситуации, указал глава региона.

«Самое плохое, если вдруг в детские лагеря понадобятся для размещения больных или обсерваторов. Это не исключается, если ситуация будет меняться в худшую сторону», — отметил Голубев.