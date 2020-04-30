Махачкала, , 16:16 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против бывшего главы села Гуниб Гунибского района Дагестана, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Материалы дела переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 30 апреля в пресс-службе СК РФ по республике.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый незаконно бесплатно предоставил жителю Гуниба для ведения личного подсобного хозяйства участок из земель сельскохозяйственного назначения. Площадь предоставленной в собственность земли составила около 2 тыс. кв. м.

В СК отметили, что действия обвиняемого нарушили права и интересы Гунибского района, поскольку «совершение указанных действий входило в компетенцию администрации района». Кроме того, этот земельный участок находился в границах природного парка и не подлежал приватизации.

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