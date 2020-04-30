Москва, , 16:05 — REGNUM Таможня аэропорта «Домодедово» пресекла попытку незаконного ввоза в РФ почти 100 тысяч медицинских масок из Франции. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба таможни.

В сообщении отмечается, что «груз прибыл из Франции на Boeing 747−8, принадлежащем российской авиакомпании». В ходе осмотра самолета в багажном отсеке обнаружили две партии медицинских масок иностранного производства весом более 420 килограммов. Документация на маски отсутствовала, представитель авиаперевозчика также не смог объяснить наличие незарегистрированного груза на борту.

Возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ. Товар изъяли, дело передали в суд.