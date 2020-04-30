Ростов-на-Дону, , 15:59 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» в период праздничных выходных примут пассажиров нескольких вывозных международных рейсов. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Сергей Бондарев.

Пассажиров зарубежных рейсов в зависимости от состоянии отправят либо в обсерватор, либо домой. По имеющимся данным, международный рейс из Таиланда 3 мая доставит в Россию 220 человек, около 100 из них встретят в «Платове», остальные отправятся в Уфу. Бондарев отметил, что механизм встречи уже отработан.

«Недавно доставили 15 человек из Армении — шестеро в обсерватор, остальных развезли по домам. Взяты анализы, их результат ожидается», — отметил заместитель главы региона.

Кроме того, в Ростове-на-Дону планируется встретить рейсы из Антальи и Тель-Авива.