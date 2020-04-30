Москва, , 15:55 — REGNUM ВОЗ не может прогнозировать, когда произойдет вторая волна заболевания коронавирусом в России. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Вирус никуда не уходит, второй скачок может случиться, когда население полностью расслабиться. Но насколько вторая волна будет длинная, высокая, зависит от того, как будет реагировать система здравоохранения и общая система», — заявила Вуйнович в ходе встречи с депутатами Госдумы.

Она считает, что люди должны быть под медицинским надзором, а бороться с коронавирусом следует «очаговым подходом».

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