Грозный, , 15:53 — REGNUM В Чечне могут ввести послабления режима полной самоизоляции с 12 мая. Поручение подготовиться к возможным изменениям режима отдал в ходе заседания оперативного штаба глава субъекта Рамзан Кадыров.

«Поручил оперштабу разработать план снятия ограничений с 12 мая», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики уже не раз высказывался об успехах в борьбе с коронавирусом в Чечне и о возможном решении властей о смягчении режима полной самоизоляции. Он отмечал, что ситуация станет более ясной по окончании апреля. Ближайшими мерами по смягчению режима он назвал открытие малых предприятий бизнеса.

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