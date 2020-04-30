Токио, , 15:50 — REGNUM Фанаты обнаружили в новых наборах конструктора LEGO спойлеры к предстоящей игре Marvel's Avengers. Первым о них 29 апреля сообщил пользователь James Siegfield в Twitter.

https://twitter.com/Jsig212James/status/1255240570601078784

В наборах по мотивам игры энтузиаст увидел минифигурки Локи, Чёрной пантеры, Капитана Марвел, Воителя и Соколиного Глаза. Вероятно, эти персонажи станут второстепенными героями Marvel's Avengers.

Напомним, Marvel's Avengers — это экшен-игра от разработчиков из студии Crystal Dynamics. В ней геймеры возьмут на себя управление известной командой супергероев.

Читайте ранее в этом сюжете: Студия Тимура Бекмамбетова выпустила игру про борьбу с коронавирусом