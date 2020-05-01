Москва, , 00:00 — REGNUM Нынешний Первомай войдет в историю как Первомай особой солидарности — солидарности всей нации против коронавирусной инфекции, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Впервые профсоюзная маевка организована в интернете. Тем не менее сегодня прозвучат важнейшие требования трудящихся, под которыми оставили свои подписи миллионы людей», — отметил Исаев.

Профсоюзы проводят свою акцию под лозунгом «Солидарность сильнее заразы».

«Мы обязательно победим, выстоим, мы обязательно восстановим национальную экономику, доходы населения, и этот Первомай войдет в нашу историю как Первомай особой солидарности — солидарности людей против инфекции», — говорит Исаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, КПРФ собирается отметить День международной солидарности трудящихся интернет-всероссийской маёвкой. В ней примут участие руководители партии, региональные партийные отделения, представители коммунистических партий стран бывшего СССР, общественные движения и организации.