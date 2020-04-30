Москва, , 15:42 — REGNUM Следственный комитет РФ продлил до 8 августа следствие по делу экс-главы Раменского городского округа Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве, об этом 30 апреля сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на адвоката подсудимого Артема Сарбашева.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин продлил срок следствия по делу моего подзащитного до 8 августа», — сказал Сарбашев.

Ранее стало известно о появлении в деле секретного свидетеля со стороны обвинения, утверждающего, что Кулаков якобы признался ему в совершении убийства. В свою очередь, защита подсудимого будет добиваться проведения очной ставки со свидетелем для возможности подтверждения либо опровержения его показаний.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Раменского района Московской области был задержан следствием по подозрению в убийстве.

По версии следствия, в ночь на 2 мая глава района убил 39-летнюю Исаенкову, с которой имел личные отношения, после чего скрылся с места происшествия. 29 мая Кулаков досрочно сложил свои полномочия главы района. По данным местных СМИ, у Кулакова могла быть любовная связь с жертвой.