Лос-Анджелес, США, , 15:39 — REGNUM «Королевская битва» Apex Legends выйдет на консолях следующего поколения. Об этом 30 апреля сообщает сайт cyberpsport.ru.

Компания Respawn Entertainemnt ищет специалиста, который «сможет выжать в Apex Legends максимум из консолей следующего поколения и ПК». Тем не менее, разработчики ещё ни разу не сообщали о возможном релизе своего проекта на PlayStation 5 и Xbox Series X.

Напомним, Apex Legends — это многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». В нём игроки сражаются за звание последнего выжившего на постоянно-сужающейся карте.

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