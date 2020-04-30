Екатеринбург, , 15:41 — REGNUM На Среднем Урале выздоровели ещё 10 человек, которые ранее переболели COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Новые вылечившиеся пациенты уже выписаны из больницы.

Теперь в области подтверждено 125 выздоровевших человека. Зафиксировано 703 случая заражения новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области на майские праздники введён обязательный масочный режим. Работающим гражданам потребуется справка с места работы.

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