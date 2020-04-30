Красногорск, , 15:32 — REGNUM В Подмосковье увеличили ежемесячные выплаты классным руководителям общеобразовательных школ. Надбавки за руководство составили от 6 до 11 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

Соответствующий закон приняли депутаты подмосковного парламента. По словам министра образования Московской области Ирины Каклюгиной, в настоящий момент педагоги уже получают надбавку из регионального бюджета за классное руководство в размере 6 тыс. рублей. В соответствии с новым законом, с учетом федеральных выплат, надбавка увеличена до 11 тыс. рублей.

Она также напомнила, что в школах Московской области работают 30 тыс. классных руководителей. Для обеспечения выплат в бюджете региона предусмотрено 911,5 млн рублей. Выплаты учителя начнут получать с 1 сентября 2020 года.