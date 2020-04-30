Оренбург, , 15:30 — REGNUM В райцентре Акбулак Оренбургской области собираются вводить карантин по коронавирусу. Решение примут вечером 30 апреля на заседании областного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

В Акбулаке выявлено десять случаев заражения, в том числе у трех медработников, которые находится на лечении в Оренбурге.

Глава минздрава подчеркнула, что карантин — вынужденная мера, потому что не ясен источник инфицирования. У людей выявлена пневмония.

Татьяна Савинова призвала жителей Акбулака максимально соблюдать режим самоизоляции в выходные майские дни и отказаться от приема гостей и походов в гости. Эпидситуация в райцентре расценивается как неблагополучная.

Напомним, ранее карантин по коронавирусу вводили в селе Новоникитино, в Ясном и ЗАТО Комаровский, Абдулино.