Варшава, , 15:26 — REGNUM С 4 мая в Польше будут открыты гостиницы и другие места размещения приезжих, начнут работать торговые галереи. С 6 мая начнут открываться детские сады и ясли. Об этом на пресс-конференции 29 апреля сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Как пояснил премьер, снятие ограничений начнётся после майских праздников (1 мая — День труда, 3 мая — День Конституции) для того, чтобы люди не использовали длинные выходные для поездок.

«4 мая мы открываем отели и гостиничные места. Эта дата выбрана специально для того, чтобы мы не использовали эту возможность во время майских праздников. Майские праздники — это свободное время, но не свободное от осторожности время», — приводит слова Моравецкого «Польское радио».

Премьер-министр уточнил, что те проходы в торговых галереях, которые не позволяют поддерживать «социальную дистанцию», будут пока закрыты.

С 6 мая будет возможно открытие детских садов. Но, как пояснил Моравецкий, решение по каждому детскому саду будет отдельно приниматься органами местного самоуправления после того, как будет обеспечено соблюдение всех установленных минздравом требований.

Позже будут открыты учреждения культуры — музеи, библиотеки и т.п. В каждом конкретном случае будут проведены консультации с министерством культуры.

«Некоторые музеи ведь очень большие, там опасность непосредственной близости людей очень низкая. Будет возможность посетить музеи и другие места культуры — это будет точно определено», — сказал премьер.

Как сообщила министр спорта Польши Данута Дмовска-Андреюк, с 4 мая начнётся ослабление ограничений, связанных со спортивной жизнью страны. Станут доступны площадки и места для занятий спортом на открытом воздухе. При этом на одной площадке разрешается присутствие не более шести человек. Маски во время занятий спортом можно не носить, но снимать их можно только на время нахождения на спортивной площадке.

Ослабление карантинных ограничений в Польше началось с 20 апреля, когда были разрешены прогулки в лесах и в парках, а также увеличено возможное количество людей, находящихся одновременно в магазинах или в местах отправления религиозных культов.