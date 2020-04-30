Ростов-на-Дону, , 15:23 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе пресс-конференции 30 апреля назвал условия, при которых может быть введён режим чрезвычайной ситуации, передаёт ИА REGNUM.

По словам главы региона, режим ЧС может быть введён при ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции — лавинообразном и неконтролируемом нарастании числа инфицированных. Появление такого документа расширит полномочия органов власти для принятия мер по ликвидации ситуации.

«Это ограничения доступа людей в разные места, ещё большие ограничения — в транспорт, ограничения на выход из дома, это приостановка значительного количества предприятий. Режим ЧС это дополнение к ранее созданным ограничениям. Это возможная остановка ряда системообразующих предприятий, возможное сокращение количества работников . При этом введение ЧС не освобождает граждан от финансовых кредитных обязательств. Ранее принятое решение по отсрочке будет действовать. Нам нужно сделать всё, чтобы не войти в этот режим», — отметил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что с 17 марта в Ростовской области действует режим повышенной готовности. С 31 марта на Дону введён режим всеобщей изоляции.