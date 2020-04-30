Москва, , 15:19 — REGNUM Враждебное инфицирование стран с намерением нанести ущерб разного уровня — реальность наших дней, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он написал 30 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Особенное внимание необходимо уделить биолабораториям на территории республик бывшего СССР, принадлежащим США, Великобритании и другим странам, — сказал Мухин. — Необходимо создание действительно независимой международной группы для расследования обстоятельств появления и распространения COVID-19 и аналогов. Данную активность государств, включая США, необходимо поставить под реальный международный контроль, так как речь идёт о выживаемости человеческой цивилизации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам начальника столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой, в Москве уже к июню может произойти новый всплеск заболеваемости COVID-19.