Сунжа, Ингушетия, , 15:19 — REGNUM В Ингушетии завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации Сунженского района. Его обвиняют в превышении полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили 30 апреля в пресс-службе СКР по региону.

По мнению следствия, своими действиями бывший глава района нанес ущерб муниципалитету на сумму свыше 34 млн рублей. Как установлено, в 2016 году чиновник заплатил за компанию «Сунжа Водоканал» задолженность за потребленную электроэнергию.

Энергетической компании-поставщику были перечислены бюджетные денежные средства в сумме более 34 млн рублей. При этом муниципалитет не несет ответственности за долги водоканала и не должен был выплачивать за него недоимку.

Уголовное дело будет слушаться в Сунженском районном суде.