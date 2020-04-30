Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM В Ленинградской области уже месяц работает волонтерское движение, которое помогает все самоизолированным жителям провести эпоху коронавируса с максимальным комфортом. За это время ряды движения пополнили как молодые люди, так и сотрудники разных отраслей — стоматологи, педагоги и священники. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

В настоящий момент в каждом районе Ленинградской области работает волонтерский штаб движения #мывместе. За месяц в его ряды вступили 722 человека. Среди добровольцев — предприниматели, стоматологи, студенты, сотрудники областных промышленных предприятий, домов культуры, педагоги общеобразовательных школ и колледжей, тренерский состав районных спортивных школ. Также в волонтерское движение вступили звукорежиссёр, священник, тренер по дзюдо и самбо.

Активисты движения #МыВместе помогают пожилым людям справиться с ежедневными трудностями, с которыми они столкнулись из-за введенного режима самоизоляции. Помимо обычных потребностей: сходить в магазин за продуктами, помочь оплатить счета и многое другое.

«Сегодня фронт работ у волонтеров заметно увеличился: они помогают в решении многих бытовых вопросов — дрова нарубить, с собакой погулять, подарок близким передать, покормить оставленных на дачных участках кошек и многое другое. В преддверии дачного сезона добровольцы приобретают и доставляют саженцы и семена», — рассказали в обладминистрации.

Всего в день добровольцы отрабатывают по 10−20 заявок от нуждающихся в помощи одиноких стариков, инвалидов, многодетных семей, всех, кто сейчас постоянно находится на самоизоляции

Кроме того, волонтеры поздравляют именинников с днем рождения. Каждого пенсионера в этот праздничный день они посещают с цветами, тортом и подарками.

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