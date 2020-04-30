Иерусалим, , 15:40 — REGNUM «Возмущение и ярость» выразили израильские учителя по поводу договоренности между министерством просвещения и минздравом, предполагающей поэтапное возвращение к обычным формам обучения. Об этом передает «Вести Израиль» со ссылкой на свои источники.

Учителя жалуются на то, что для их защиты от возможного заражения не сделано практически ничего. Отмена масок, отсутствие плана по дезинфекции, — всё это плюс другие аспекты школьной деятельности, включая неизбежное повышение контактов, крайне беспокоит педагогов.

Как заявляют многие из них, ситуация усугубляется пожилым возрастом и наличием хронических заболеваний как у самих преподавателей, так и у членов их семей.

Один из учителей объясняет точку зрения своих коллег: «Я не могу себе позволить не выйти на работу. Тут есть матери-одиночки, тут есть люди, которым нужны деньги. Но никто из нас не может выйти на передовую без всякой защиты».