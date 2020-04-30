Тбилиси, , 15:08 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса и прекращенного авиасообщения из-за границы на родину вернулись уже 8563 граждан Грузии, и этот процесс продолжится, говорится в информации пресс-службы правительства Грузии.

Сегодня будет выполнен очередной специальный авиарейс из Мадрида. Следующий рейс запланирован на 1 мая по маршруту Вена-Тбилиси, 2 мая будет выполнен рейс Прага-Батуми, 5 мая граждан Грузии доставят из Афин, 7 мая из Амстердама, а 9 мая из Берлина. В МИД также работают над планированием специальных авиарейсов на последующий период.

Кроме того, дипломатические представительства Грузии оказывают материальную и финансовую поддержку находящимся за рубежом согражданам. По информации МИД, на 30 апреля такая помощь оказана уже 17 072 гражданам Грузии в разных странах мира.

Большая часть граждан возвращается на родину спецрейсами грузинской авиакомпании «Georgian Airways».