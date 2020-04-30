Казань, , 15:40 — REGNUM Жителям Татарии разрешили заниматься спортом на свежем воздухе с пяти до семи часов утра. Новая цель появилась в системе цифровых пропусков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Для занятий на свежем воздухе необходимо получить пропуск с указанием новой, 12 цели — индивидуальное занятие физкультурой/спортом на открытом воздухе. Время его действия ограничено с 5:00 до 7:00 мск и только один раз в день. За первый день работы таким пропуском обзавелись 112 человек, сообщает пресс-служба министерство цифрового развития РТ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии жителям разрешили оформлять цифровые пропуска для выезда на дачу и возвращения с нее четыре раза в неделю.

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