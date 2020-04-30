Сухум, , 15:04 — REGNUM Ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в Абхазии, сотрудниками посольства РФ в Сухуме были переданы юбилейные медали ко Дню Победы от российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба дипведомства.

Сообщается, что поздравления и награды были вручены с 27 по 29 апреля. Также ветеранам передали материальную помощь.

Стоит отметить, что в войне с фашисткой Германией и ее союзниками приняли участие свыше 55 тыс. жителей Абхазии. Из них 22 человека получили звание Герой Советского Союза. Не вернулись на родину свыше 17 тыс. бойцов.