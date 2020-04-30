Москва, , 14:55 — REGNUM К нам в Еврейскую АО приехали семь медицинских работников — пять врачей-ординаторов и две медсестры-старшекурсницы. Шесть человек работают в инфекционной больнице в Биробиджане (четыре врача и две медсестры), и один врач-ординатор поехал в Облучье, там 29 апреля начал работать второй инфекционный стационар. Медработники очень востребованы в пандемию по коронавирусу, заявил корреспонденту ИА REGNUM врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

«Уже третий год реализуется соглашение о сотрудничестве между правительством области и ДВГМУ.

Впервые регион экстренно комплектует медицинскими кадрами два инфекционных госпиталя, и на помощь руководству области пришел старейший медицинский университет Дальнего Востока.

Ректор университета Константин Вячеславович Жмеренецкий напутствовал ребят перед ответственной командировкой. Наставники-профессоры провели для них дополнительное краткосрочное обучение по лечению COVID-19, без которого ординаторы и студенты не допускаются к работе в инфекционном госпитале.

Коллективы двух больниц подготовили все условия для безопасной работы и отдыха ребят, правительство области взяло на себя затраты на оплату проживания и питания молодых медиков.

Пятеро из них уже дипломированные врачи, сейчас они приостановили свое обучение в ординатуре для того, чтобы лечить жителей Еврейской автономной области.

Минздрав России дал разрешение инфекционным госпиталям привлекать старшекурсников к работе медицинскими сестрами после прохождения ими соответствующего обучения. И вот две девушки-старшекурсницы здесь, готовы оказывать необходимую помощь больным новой коронавирусной инфекцией жителям нашего региона.

Медработников принимают на работу врачами-стажёрами, а старшекурсниц медицинскими сёстрами.

Ребята здорово помогли нам с восполнением кадрового дефицита в самых востребованных центрах оказания медицинской помощи населению области сегодня — в инфекционных стационарах.

Это огромный опыт для ребят и своевременная помощь для региона.

Врачи-наставники хвалят молодых коллег, мы уверены, что все у них получится и этот экзамен в своей жизни они сдадут на отлично», — высказал свое мнение Ростислав Гольдштейн.

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