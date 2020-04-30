Соль-Илецк, Оренбургская область, , 14:53 — REGNUM В Соль-Илецке Оренбургской области пограничники и таможенники задержали два вагоны с крупными партиями семян пищевого мака. Причиной задержания стала обнаруженная маковая солома, сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

По данным ведомства, из Латвии в Казахстан следовал состав с продовольствием. В одном вагоне перевозилось 24 тонны семян пищевого мака, во втором — 48 тонн. Вместе с партией семян обнаружены мешки с маковой соломой. Ее вес составил 57,5 кг. Проведенный на месте экспресс-тест подтвердил наличие наркотического средства.

По факту контрабанды наркотических средств в крупном размере возбуждено два уголовных дела.