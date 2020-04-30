Ташкент, 30 апреля 2020, 14:53 — REGNUM Водителям в Узбекистане разрешили использовать личный автотранспорт. Соответствующее решение приняла специальная республиканская комиссия по подготовке программы мер по предупреждению и распространению коронавируса.
Управлять личным автомобилем без специального разрешения разрешили с 7:00 до 10:00 и 17:00 до 20:00. Кроме того, комиссия открыла движение между городами, районами и областями для всех, занятых в сфере сельского хозяйства.
Как сообщало ИА REGNUM, с 30 апреля таксистам в Узбекистане разрешили перевозить пассажиров. Работа такси ограничена с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Ранее таксисты могли заниматься только доставкой.
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