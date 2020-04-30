Ростов-на-Дону, , 14:52 — REGNUM В Ростовской области в период с 1 по 11 мая 2020 года спецпропуска, выданные 550 тыс. работников в Ростове-на-Дону, будут недействительны. Соответствующий документ подписан сегодня, 30 апреля. Об этом на пресс-конференции сообщил донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

«В этот период справки и разрешения работать не будут. Исключения предусмотрены для нескольких категорий предприятий и людей. Это сотрудники непрерывно действующих организаций, больниц, аптек, продуктовых магазинов, предприятий, торгующих товарами первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы, волонтёры», — отметил глава региона.

Сотрудники госучреждений также продолжат работу.

ИА REGNUM напоминает, что в период с 20 по 22 апреля в Ростове-на-Дону было выдано 550 тыс. спецпропусков нового образца. Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.