Москва, , 14:49 — REGNUM Для того чтобы принимать взвешенные решения, руководителям регионов РФ необходимо иметь как можно больше информации, считает член комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер («Единая Россия»). Об этом он заявил 30 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Для того чтобы принимать взвешенные решения, руководителям регионов необходимо иметь как можно больше информации. Любопытный и полезный статистически показатель. Весь этот период — полтора месяца — есть люди, которые вынуждены работать на передовой, — это продавцы и кассиры продуктовых магазинов, — сказал Веллер. — У нас есть ведомство Минпромторг, и ему вполне по силам сделать следующую статистическую выкладку хотя бы с крупных сетей — взять количество людей, которые были вынуждены находиться на работе, и сколько из них получило диагноз COVID-19. И сравнить эту статистику с общей статистикой по стране».

Тогда, как полагает Веллер, можно будет понять эффективность средств индивидуальной защиты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минпромторг объявил, что Китай в течение ближайшего месяца поставит в Россию около 1,6 млн защитных медицинских костюмов.

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