Москва, 30 апреля 2020, 14:49 — REGNUM Для того чтобы принимать взвешенные решения, руководителям регионов РФ необходимо иметь как можно больше информации, считает член комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер («Единая Россия»). Об этом он заявил 30 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Тогда, как полагает Веллер, можно будет понять эффективность средств индивидуальной защиты.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минпромторг объявил, что Китай в течение ближайшего месяца поставит в Россию около 1,6 млн защитных медицинских костюмов.
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