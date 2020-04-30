Астрахань, , 14:48 — REGNUM В Астраханской области 30 апреля подтверждено 19 новых случаях заражения коронавирусом. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные приводит областное правительство со ссылкой на региональное министерство здравоохранения. Федеральный штаб приводит другие данные — 15 новых случаев за сутки.

Всего в регионе зарегистрировано 384 подтверждённых случая заражения. 75 человек были выписаны после курса лечения, четыре человека умерли. У 19 тыс. 815 человек взяли 21 тыс. 968 анализов на коронавирус.

На учёте стоят 3 409 человек, под амбулаторным наблюдением — 1 тыс. 890 человек, 2 тыс. 823 человека сняты с учёта. В инфекционных стационарах с признаками ОРВИ и неблагополучным анамнезом находятся 138 человек.

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