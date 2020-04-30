Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM Около 65% петербургских школьников с 1-го по 8-й и из 10-го класса могут закончить учебный год досрочно. Это следует из данных комитета по образованию Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщила 30 апреля глава ведомства Жанна Воробьева, на сегодня родители 47% учащихся 1−8 и 10 классов, а это 204 тысячи детей, сообщили о своем намерении запросить досрочную аттестацию.

«А вот родители 78 тысяч детей уже это заявление подали», — сказала Воробьева.

Таким образом, если все, изъявившие такое намерение, тоже подадут заявки, досрочно на каникулы отправятся 65% школьников из невыпускных классов.

Форму заявления должна предоставить конкретная школа.

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