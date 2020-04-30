Сеул, , 14:32 — REGNUM В 2020 году в столице Южной Кореи планируют посадить более 100 тыс. деревьев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии Сеула.

По их словам, 150 тыс. деревьев будут посажены в парках Mangwon Hangang Park, Nanji Hangang Park и Ttukseom Han River Park. Отмечается, что в течение шести лет посадить в Сеуле 1,08 млн деревьев.

С 2015 по 2019 год, в рамках проекта «Лес в доль реки Хан» в одиннадцати парках столицы было посажено 930 тыс. деревьев на общей площади 677 тыс. кв. м.

Напомним, что в августе прошлого года в пяти парках столицы, включая парк Ичхон (Ichon Hangang Riverside Park), было высажено 11 707 бамбуковых деревьев. Известно, что на посадку бамбука было выделено 4,6 млрд вон (~$3,77 млн).