Москва, , 14:30 — REGNUM В России сегодня тестирование на коронавирус можно сделать в 66 частных лабораториях, сообщили 30 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что тест на коронавирус также можно сделать в 106 лабораториях Роспотребнадзора и 364 лабораториях при государственных медицинских организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России за период эпидемии проведено почти 3,5 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 208 тыс. человек.

На сегодняшний день в России выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом, 11 619 человек выздоровели. От болезней, вызванных коронавирусом, умерли 1073 человека.

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