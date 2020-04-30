Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM Индекс самоизоляции в Петербурге обрушился до 2 баллов днем в четверг, 30 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекса».

Так, к 14:10 мск на улицах было «очень много людей», индекс показал 2 балла из 5 возможных, продолжая оставаться в красной зоне. При этом в предыдущие дни днем индекс Петербурга, как правило, составлял хотя бы 2,1−2,2 балла.

Впрочем, стоит отметить, что снижение ниже обычного днем 30 апреля показывает и столица: несмотря на пропускной режим, дневной индекс самоизоляции в Москве упал ниже традиционных 3 баллов до 2,7.

Хуже Петербурга из крупных городов себя показывают Казань, Самара, Волгоград, Воронеж, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск.

На 30 апреля в Петербурге официально подтвердили 4062 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 336 — за последние сутки. Выздоровели 779 человек. Зафиксирован 31 летальный случай от COVID-19, в том числе два — за последние сутки.

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