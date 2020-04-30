Великий Новгород, , 14:21 — REGNUM Количество подтвержденных фактов коронавирусной инфекции в Новгородской области достигло 279 случаев, в том числе 13 случаев зарегистрировано за последние сутки. Об этом сообщает областной оперативный штаб.

Новых смертельных случаев нет, их по-прежнему всего три. Из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровело 22 человека.

Нарастающим итогом в Новгородской области проведено 10 566 исследований на наличие инфекции. Под медицинским наблюдением находится 1219 человек.

Как сообщило правительство региона, до 11 мая продлеваются все ограничительные меры, введенные на территории Новгородской области. Соответствующий указ подписал 29 апреля глава региона Андрей Никитин.

«Тем же указом, в частности, все граждане, выходя из дома, будут обязаны применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)», — отметили в областном правительстве.

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