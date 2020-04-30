Краснодар, , 14:15 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится на территории Краснодарского края, он будет действовать уже с 30 апреля, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Все, кто выходит в магазин, аптеку, на работу — должны быть в масках. Мы значительно увеличили производство масок в крае. Они должны быть доступны, чтобы люди не говорили, что масок в продаже нет», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона также поручил проконтролировать наличие масок в продаже. По приведённым данным, сегодня регион производит в сутки больше 50 тыс. неодноразовых и около 12 тыс. одноразовых масок.