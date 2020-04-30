Москва, , 14:20 — REGNUM Слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о видах помощи населению в период кризиса были неверно истолкованы, о прямых выплатах речь не шла. Об этом сам Песков заявил 30 апреля журналистам.

Об оказании прямой материальной помощи сказано не было, подобная подача информации ошибочна, сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков отметил, что главное в период вызванного коронавирусом кризиса дать возможность продолжаться экономической жизни. Отвечая на вопрос о возможности прямой материальной помощи гражданам, он сказал, что «помощь может быть прямой или косвенной, и неизвестно, что лучше».

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