Киев, , 14:11 — REGNUM Что бы кто из украинских политиков и экспертов ни говорил, но карантин работает и спасает Украину от коронавируса, заявил на согласительном совете Рады сегодня, 30 апреля, главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко сообщил депутатам, что на сегодня из более чем 2 тыс. коек интенсивной терапии, оборудованных кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких, на Украине занято всего 158.

«Соответственно, наш врач не делает выбор для того, чтобы госпитализировать и оказывать медицинскую помощь той или иной категории населения, как это было в странах ЕС с развитыми системами здравоохранения», — подчеркнул главный санврач.

При этом он призвал депутатов «взвешенно» голосовать за любые инициативы по выходу из карантина, и «найти баланс» между эпидемическими мероприятиями и экономикой.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине по состоянию на утро 30 апреля зафиксировано 10 406 официально подтвержденных случаев коронавируса, при этом за последние сутки было зафиксировано 540 новых случаев.