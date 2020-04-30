Абакан, , 14:09 — REGNUM До 11 мая включительно продлён режим всеобщей самоизоляции в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 апреля в республиканском правительстве.

Со 2 мая в Хакасии вводится масочный режим. Жители региона, находясь вне мест проживания, должны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Речь идёт о масках или респираторах.

Несовершеннолетние могут покидать дом только в сопровождении взрослых. Гулять с детьми можно не далее 300 метров от дома. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию — 1,5 метра от прохожих.

Кроме того, власти Хакасии включили в список товаров, разрешённых для розничной торговли, обувь. Внесено уточнение в сферу оказания парикмахерских услуг.

«Разрешена работа салонов красоты согласно коду ОКВЭД — 96.02. Эта группировка включает (помимо парикмахерских услуг): маникюр, педикюр, макияж, массаж лица и т. п.», — говорится в сообщении республиканского правительства.

За муниципалитетами закрепили полномочия по обеспечению безопасности окружающих во время захоронения умерших, у которых был выявлен коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 апреля в Хакасии подтверждено 232 случая заражения коронавирусом.

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