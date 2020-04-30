Ставрополь, , 14:01 — REGNUM В День Победы небо над десятью городами Юга России и Северного Кавказа озарят праздничные салюты. В их подготовке участвуют военнослужащие Южного военного округа, сообщили 30 апреля в пресс-службе ЮВО.

По словам командующего войсками ЮВО генерала-полковника Александра Дворникова, ровно в 22:00 будут произведены выстрелы из 45 орудий и 18 салютных установок в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Так, например, в Ростове-На-Дону будет совершено 30 залпов из шести артиллерийских орудий.

Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа задействуют 120-мм гаубицы Д-30 и две современные установки для фейерверков «Созвездие».

Как сообщало ИА REGNUM, в прежние годы городами, где проводились праздничные салюты в День Победы силами военнослужащих ЮВО, были Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгоград, Астрахань, Новороссийск, Владикавказ, Ставрополь, Севастополь, Керчь и Симферополь.