Тегеран, , 14:12 — REGNUM В Иране за последние 24 часа от COVID-19 скончался 71 человек. Об этом 30 апреля сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число смертей в стране на сегодняшний день, таким образом, составило 6 тыс. 28 человек. Число выявленных случаев инфицирования — 94 тыс. 640 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная в китайском Ухане, привела к масштабной эпидемии по всей планете, на сегодняшний день от заболевания COVID-19 скончались порядка 230 тыс. человек.