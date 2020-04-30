Душанбе, , 13:58 — REGNUM Ношение медицинских масок стал обязательным для всех жителей Таджикистана. Такое решение принято сегодня, 30 апреля, на экстренном заседании республиканского штаба по профилактике пандемии коронавируса под председатеьлством премьер-министра страны Кохира Расулзода.

Предусмотрены ли каки-либо штрафы за не исполнение требования, не уточняется.

Напомним, на этом заседании впервые объявлено о первых случаях заражения SARS-CoV-2 в Таджикистане, зафиксированных в столице (5 случаев) и в Согдийской области (10 случаев).

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Стоит отметить, до этого заседания в Таджикистане официально заявляли об отсутствии коронавируса в стране.

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