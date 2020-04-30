Благовещенск, , 14:01 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов перечислил свою зарплату в фонд по борьбе с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего в фонд поступило 13,2 млн рублей. Средства перечислили сотрудники областных министерств и ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, свою зарплату в пользу врачей перечислил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Вслед за главой региона также поступил мэр Уссурийска Евгений Корж.

30 апреля в регионах Дальнего Востока выявили 173 новых случая заражения коронавирусом.