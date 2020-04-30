Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, , 13:54 — REGNUM Проверку из-за пожара, уничтожившего десятки домов в рыбацком посёлке в Рамонском районе Воронежской области в ночь на 30 апреля, начала прокуратура, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Пожар Прокуратура Воронежской области

Проверку организовала прокуратура района, в ходе проверки будет дана оценка исполнения законодательства.

«По поручению прокурора области Александра Гулягина взят на контроль ход проверки в связи с произошедшим крупным пожаром в Рамонском районе, где сгорели десятки дачных домов», — уточнил представитель прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в поселке Радчино Рамонского района произошёл в ночь на 30 апреля. Площадь пожара составила 700 кв.м. Никто не пострадал и не погиб, однако огонь уничтожил десятки строений.

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