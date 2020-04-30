Кемерово, , 13:52 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 30 апреля, за сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Уточняется, что семь пациентов, получавших лечение, были выписаны. Тесты показали, что они здоровы. Таким образом, количество вылечившихся жителей Кузбасса составляет 18 человек.

Всего в регионе было официально зарегистрировано 128 пациентов с коронавирусом, из которых 18 уже выписаны, двое скончались.

В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 11 040 человек.