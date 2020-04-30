Москва, , 13:49 — REGNUM Школьники, временно переехавшие из-за коронавируса, смогут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) по месту своего пребывания, сообщает 30 апреля пресс-служба Рособрнадзора.

«Обучающиеся, которые в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) покинули свои образовательные организации, находящиеся в других регионах, смогут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) для выпускников 9 и 11 классов на территории тех субъектов РФ, где они в настоящее время пребывают», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что образовательные организации, в которых обучались такие дети, должны собрать от своих выпускников информацию об их желании проходить ГИА на территории другого региона, получить электронные копии заявлений и передать их в свои региональные органы управления образованием, которые, в свою очередь, передадут их в регионы нахождения школьников, где их распределят по пунктам сдачи.

Аттестаты такие выпускники смогут получить по месту учебы. Образовательные организации должны будут обеспечить хранение оригиналов аттестатов и их выдачу лично выпускнику, либо его представителю на основе доверенности, либо, по заявлению выпускника, направить аттестат по его адресу заказным почтовым отправлением.