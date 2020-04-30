Казань, , 13:57 — REGNUM В гостинице «Кварт» в Казани разместили пострадавших при пожаре 29 апреля жильцов общежития по улице Портовая. Сейчас в пункте временного размещения находятся 34 человека, в том числе шесть детей. У родственников приютили еще 189 человек, среди них — 47 детей.

Всего в общежитии проживали 224 человека, в том числе 53 ребенка. Среди жильцов не было людей с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, сообщает городская администрация.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности.

ИА REGNUM напоминает, пожар произошел 29 апреля в восьмом часу вечера. В 20:38 мск удалось локализовать открытый огонь, а в 20:53 полностью ликвидировать пожар. Общая площадь возгорания составила 50 кв. метров. Спасателям удалось эвакуировать 30 человек, среди них семеро детей, самостоятельно покинули здание 60 человек, один 35-летний мужчина погиб.

Читайте также: При пожаре в девятиэтажном жилом доме в Казани погиб человек