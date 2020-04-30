Село Чесма, Челябинская область, , 13:46 — REGNUM В Челябинской области под суд отдан заместитель главы Чесменского района. Его обвиняют в получении взяток, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следователи считают, что взятки он получал в 2014—2017 годах. В обмен чиновник должен был помочь частной фирме выиграть муниципальные контракты на осуществление строительно-ремонтных работ. Чиновник получал 10% от суммы контракта, соответственно, 480 тыс. рублей, 110 тыс. рублей и 73 тыс. рублей. Всего ему вменяют получение взяток на 663 тыс. рублей.

Также следователи полагают, что гражданин получил от фирмы телевизор за общее покровительство и выполнил ремонт личных машин на общую сумму больше 43 тыс. рублей. Дело передано в Чесменский райсуд. Обвиняемому грозит до 12 лет колонии.