Вашингтон, 30 апреля 2020, 14:02 — REGNUM Препарат ремдесивир показал эффективность при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает американская фармацевтическая компания Gilead Sciences по итогам испытаний препарата.
Ремдесивир был создан для лечения лихорадки Эбола и других инфекций, однако теперь его рассматривают в качестве первого возможного средства против COVID-19. В Gilead отметили, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) «достиг своей главной цели», сравнивая действие ремдесивира и плацебо в ходе исследования.
В открытом испытании препарата участвовали 397 тяжело больных пациентов с COVID-19, которые принимали ремдесивир по пять или десять дней. Состояние тех и других улучшилось. Настораживающих побочных эффектов не было.
Отмечено, что 52% участников выписали из больницы через 14 дней лечения, по меньшей мере у 53% наступило «клиническое выздоровление».
В компании готовят публикацию подробностей исследования. В Gilead напомнили, что пока препарат нигде в мире не лицензирован и не одобрен, его безопасность и эффективность против COVID-19 не доказана.
В расширенных испытаниях препарата участвуют 6 тыс. тяжело больных пациентов и 1,6 тыс. пациентов средней тяжести в 169 медицинских центрах разных стран.
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