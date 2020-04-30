Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Препарат ремдесивир показал эффективность при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает американская фармацевтическая компания Gilead Sciences по итогам испытаний препарата.

Ремдесивир был создан для лечения лихорадки Эбола и других инфекций, однако теперь его рассматривают в качестве первого возможного средства против COVID-19. В Gilead отметили, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) «достиг своей главной цели», сравнивая действие ремдесивира и плацебо в ходе исследования.

В открытом испытании препарата участвовали 397 тяжело больных пациентов с COVID-19, которые принимали ремдесивир по пять или десять дней. Состояние тех и других улучшилось. Настораживающих побочных эффектов не было.

Отмечено, что 52% участников выписали из больницы через 14 дней лечения, по меньшей мере у 53% наступило «клиническое выздоровление».

В компании готовят публикацию подробностей исследования. В Gilead напомнили, что пока препарат нигде в мире не лицензирован и не одобрен, его безопасность и эффективность против COVID-19 не доказана.

В расширенных испытаниях препарата участвуют 6 тыс. тяжело больных пациентов и 1,6 тыс. пациентов средней тяжести в 169 медицинских центрах разных стран.

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