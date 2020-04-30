Улан-Удэ, , 13:43 — REGNUM Депутатам регионального парламента Бурятии разослано объявление о проведении исследований на коронавирус. Об этом написала на своей странице в «Фейсбук» депутат Оксана Бухольцева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, тестирование будет проходить в субботу, 2 мая. Стоимость составит 1 тыс. рублей. Парламентариев просят заранее сообщить о готовности к прохождению теста. Результаты будут готовы спустя три дня. Добавим, что очередная сессия Народного хурала назначена на 6 мая.

«Бесплатный тест делают тем, кто контактировал с больными, посещал неблагополучные по коронавирусу регионы, прилетел из-за границы, болеет пневмонией или относится к группе риска», — добавила депутат.

Напомним, одним из первых заражённых коронавирусом в Бурятии стал предприниматель и депутат совета депутатов Улан-Удэ. В связи с этим в контактную группу попали представители региональной власти, блогеры, а также работники торговой сети. Как сообщало ИА REGNUM, проверку прошёл в том числе глава республики Алексей Цыденов.

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