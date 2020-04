Сан-Диего, США, , 13:43 — REGNUM В мае соревновательная игра Rocket League получит четыре новых временных режима. Об этом сообщалось 29 апреля на официальном сайте разработчиков.

Новые режимы будут доступны с 1 по 26 мая 2020 года. Среди них: Dropshot Rumble, Beach Ball, Boomer Ball и Heatseeker.

Напомним, Rocket League — это многопользовательская соревновательная игра, в которой геймеры управляют автомобилями и пытаются с их помощью забить огромный мяч в ворота. Проект был тепло принят геймерами и критиками, а также получил множество наград.

Читайте ранее в этом сюжете: Ретро-франшиза вернулась: состоялся релиз экшен-игры Streets of Rage 4

Читайте развитие сюжета: Данила Поперечный озвучил одного из героев The Last of Us: Part II